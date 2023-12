Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool – LASK 4-0 si Frankfurt – PAOK 1-2. Etapa a cincea din grupele Europa League si Conference League a propus mai multe meciuri interesante. Razvan Lucescu si PAOK Salonic si-au asigurat primul loc al grupei si calificarea direct in optimile de finala Conference League. PAOK s-a impus pe terenul…

- Mihai Stoichița a transmis un mesaj pentru „tricolori” inaintea partidei cu Israel. Oficialul Federației Romane de Fotbal a vorbit despre misiunea echipei naționale, care se poate califica la EURO daca nu pierde duelul din Ungaria. Romania se va duela cu Israel pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, in Ungaria.…

- Gigi Becali, tirada la adresa arbitrilor si a jucatorilor sai dupa remiza cu Otelul. Patronul vicecampioanei a avut o reacție halucinanta dupa partida din Cupa Romaniei. Partida dintre Oțelul și FCSB a contat pentru etapa a 2-a a Cupei Romaniei. Meciul de la Galați a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro.…

- Sergio Ramos, autogol uluitor in FC Barcelona – Sevilla. Fundașul de 37 de ani a fost facut de ras de catre Lamine Yamal, fotbalist care are doar 16 ani! Experimentatul fundaș a revenit la Sevilla in aceasta vara, din postura de jucator liber de contract, dupa desparțirea de PSG. Fostul jucator al echipei…

- Dinamo nu se va baza pe 4 jucatori importanți cu Oțelul. Costin Amzar (20 de ani, fundaș stanga) este suspendat, Ahmed Bani (21 de ani, mijlocaș ofensiv), Christian Ilic (27 de ani, mijlocaș defensiv) și Josue Homawoo (25 de ani, stoper) sunt accidentați. Oțelul - Dinamo, in etapa #11 din SuperLiga,…

- Romee Leuchter (22 de ani) a marcat un gol hilar in meciul caștigat de echipa feminina a lui Ajax pe terenul lui Excelsior, scor 3-1, in runda cu numarul 2 din Eredivisie. Romee Leuchter, atacantul echipei de fete a lui Ajax, are un start senzațional de sezon. A marcat in primele 3 partide ale sezonului,…

- Tudor Baluța, mesaj de lupta inainte de Farul – FCSB. Jucatorul lui Gica Hagi a vorbit despre derby-ul din etapa a 9-a a noului sezon de Liga 1. Meciul dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in format live text pe AS.ro. Tudor Baluța, […] The…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapelor 10 și 11 din Liga 1, care se disputa intre 22 septembrie și 2 octombrie. Etapa a 11 din Liga 1 va incepe vineri, 22 septembrie, cu doua meciuri tari: FCU Craiova - Oțelul (18:00) și Dinamo - Farul (21:00). Derby-ul Rapid - CFR Cluj va incheia…