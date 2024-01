Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea chineza de tenis Qinwen Zheng s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Australian Open dupa ce a invins-o in trei seturi pe rusoaica Anna Kalinskaia, 6-7 (4/7), 6-3, 6-1, potrivit Agerpres.Qinwen Zheng, locul 15 WTA, s-a impus dupa doua ore si 18 minute de joc…

- Jucatoarea ucraineana Daiana Iastremska, venita din calificari, isi continua parcursul de vis la Australian Open, ea calificandu-se miercuri in semifinale, potrivit news.ro.Sportiva in varsta de 23 de ani a obtinut a opta victorie la Melbourne in ultimele trei saptamani, invingand-o pe Linda Noskova,…

- Ucraineanca Dayana Yastremska (23 de ani, 93 WTA) e in semifinale la Australian Open 2024 și a atins o serie de borne incredibile. In sferturile turneului de la Melbourne, Yastremska a trecut de cehoaica Linda Noskova (19 ani, 50 WTA), scor 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat o ora și 20 de minute.…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, favorita numarul 2 si detinatoarea titlului, s-a calificat, marti, in semifinale la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro.Sabalenka a trecut in sferturi de sportiva ceha Barbora Krejcikova, cap de serie 9 si locul 11 mondial,…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, locul 4 mondial, s-a calificat pentru prima oara in semifinale la Australian Open, dupa ce a invins-o pe sportiva ucraineana Marta Kostiuk, locul 37 mondial, potrivit news.roGauff, care a castigat US Open in 2023, s-a impus cu scorul de 7-6 [6], 6-7 [3],…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, finalista de anul trecut si a treia favorita la Australian Open, primul Grand Slam al anului, a fost eliminat joi de rusoaica Ana Blinkova, care s-a impus cu 6-4, 4-6, 7-6 (22-20), la Melbourne, in turul al doilea. Campioana de la Wimbledon din 2022, invinsa…

- Maria Sakkari, cap de serie numarul 8, a fost eliminata miercuri de rusoaica Elina Avanesyan in turul 2 al turneului de grand slam Australian Open.Avanesyan, locul 74 mondial, s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat 1 ora si 44 de minute, potrivit news.ro. Jucatoarea in varsta…

- Jucatoarea romana de tenis Jaquelin Cristian a pierdut, luni, cu 6-2, 7-5, in fața Katarinei Siniakova, din Cehia, in primul tur al Open-ului Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului. Sorana Cirstea este singura romanca ramasa pe tabloul de simplu al competiției de la Melbourne, dupa ce Ana…