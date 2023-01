Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Qatarului a cerut ca tara sa sa nu fie antrenata in scandalul de coruptie din Parlamentul European, unde continua ancheta asupra banilor primiti de mai multi eurodeputati in schimbul influentei.

- Parlamentul European a anuntat luni ca a initiat o procedura de urgenta, in urma unei cereri formulate de justitia belgiana, pentru ridicarea imunitatii a doi eurodeputati in cadrul anchetei de coruptie privind presupuse sume de bani oferite de Qatar unor oficiali si functionari europeni, transmit agentiile…

- Qatarul se afla in centrul acuzațiilor din cel mai mare scandal de corupție care a lovit Bruxellesului in ultimii ani. Dar, in calitate de exportator important de gaze naturale lichefiate (GNL), statul din Golf este, de asemenea, vital pentru planurile UE de a depași criza energetica.

- „Daca exista lipsa de transparența referitoare la membrii PE, atunci trebuie rezolvata aceasta problema. Cand am spus și spun ca am ingrijorari o spun serios. PE susține regulile in toata lumea, nu numai in comunitatea europeana.Increderea necesita ani de zile pentru a fi construita si doar o clipa…

- In afara de Qatar, si Marocul este implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, potrivit documentelor anchetei la care saptamanalul german Der Spiegel afirma ca a avut acces, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Conform documentelor anchetei la care la care saptamanalul german Der Spiegel susține ca a avut acces, in afara de Qatar, și Marocul este implicat in scandalul de corupție care afecteaza Parlamentul European, relateaza EFE.

- Scandalul de corupție care zguduie in prezent Parlamentul European este „extrem de ingrijorator”, a declarat luni dimineața șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, potrivit Politico . Procurorii belgieni au pus-o oficial sub acuzare, duminica, pe vicepreședinta Parlamentului European, Eva Kaili,…

- Presupusul caz de coruptie in favoarea Qatarului in care sunt implicati reprezentanti ai Parlamentului European "afecteaza grav reputatia" acestei institutii a UE, a declarat comisarul european al Economiei, italianul Paolo Gentiloni, duminica, potrivit AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent…