Stiri pe aceeasi tema

- Ea sustina ca nu aprimit nicio mita si-si pledeaza nevinovatia prin avocatul sau Michalis Dimitrakopoulos. ”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici…

- "Eva Kaili a fost demisa din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. „Nu vrem ca numele Parlamentului European sa fie patat de persoane suspectate de corupție”, arata eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. „Tocmai am votat, in plenul Parlamentului European, demiterea Evei Kaili, suspectata…

- Parlamentul European a decis marți, 13 decembrie, sa puna capat mandatului vicepreședintelui Eva Kaili, arestata preventiv intr-un dosar de corupție legat de Qatar, a informat instituția condusa de Roberta Metsola intr-un comunicat de presa.Decizia ca Eva Kaili sa nu mai fie unul dintre vicepreședinții…

- Vicepresedinta grecoaica a Parlamentului European (PE) Eva Kaili, inculpata si incarcerata cu privire la suspiciuni de coruptie, nu a acceptat nicio "mita din Qatar", da asigurari marti avocatul acesteia, Michalis Dimitrakopoulos, la postul privat grec Open TV, relateaza AFP. "Pozitia sa este ca este…

- ”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici nu dezmint. Exista o confidentialitate”. ”N-am nicio idee daca s-au gasit bani sau cati bani s-au gasit”,…

- Apar noi informații in scandalul de corupție in care este implicat vicepreședintele Parlamentului European, Eva Kaili. Procurorii au facut percheziții in birourile de la Bruxelles de unde au ridicat mai multe documente. Intre timp, procurorii au descins s

- Eva Kaili, a fost arestata vineri seara la Bruxelles de poliția care investigheaza presupusele activitați de lobby ale gazdei Cupei Mondiale, Qatar, in Parlamentul European, potrivit Daily Mail.

- Indemnul lui Rares Bogdan pacatuieste deopotriva prin lipsa de sensibilitate si de pragmatism. El sustine ca Romania are suficiente resurse de energie pentru a trece iarna, asa ca ne permitem sa facem misto de europenii care vor intra cate doi la dus. Altfel spus, e normal ca vesticii sa stranga cureaua…