- O rafinarie din sudul Rusiei a fost inchisa in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui atac cu drona ucraineana in regiunea Rostov-pe-Don, in apropiere de granita, a anuntat guvernatorul Vasily Golubev, potrivit caruia nu au fost inregistrate victime, relateaza AFP, potrivit Agerpres.BREAKING:…

- Doua drone au lovit o rafinarie de petrol din regiunea Rostov din Rusia in dimineața zilei de 15 mai, provocand explozii la instalație, a susținut guvernatorul Vasily Golubev, noteaza Kyiv Independent.

- Un atac cu drone a provocat, sambata noaptea, un incendiu la o rafinarie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, a informat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.

- Vladislav Sapsa, guvernatorul regiunii Kaluga, care se invecineaza cu regiunea mai larga a Moscovei, a declarat pe aplicatia de mesagerie Telegram ca incendiul a fost stins cu promptitudine. El nu a precizat la ce unitate a avut loc. RIA a relatat ca trei containere cu motorina si unul cu pacura au…

- Armata rusa anunta ca a doborat in cursul noptii de sambata spre duminica 35 de drone ucrainene care zburau deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv Moscova. In cursul atacurilor au fost lovite o rafinarie din regiunea Krasnodar, inregistrandu-se un mort, dar și o secție de vot in regiunea Zaporojie.

- Zeci de drone ucrainene au vizat miercuri mai multe regiuni, dar si importante situri energetice din Rusia, relateaza agentiile internationale de stiri, in timp ce presa rusa vorbeste despre 58 de drone doborate.

- Rusia a fost atacata cu un val de drone kamikaze in noaptea de vineri spre sambata. Peste 40 de aparate de zbor au lovit ținte din patru regiuni ale Rusiei, dar principala ținta o fabrica de avioane de pe malul Marii Azov, aflata pe drumul dintre Rostov și Mariupol.