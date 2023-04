Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri violente au avut loc, duminica, intre politie si manifestanti, in fata Parlamentului din Atena, in timpul unui miting organizat dupa dezastrul feroviar din Grecia, soldat cu moartea a 57 de persoane marti seara, relateaza AFP. Manifestantii au incendiat cosurile de gunoi si au aruncat cocktail-uri…

- Ionut, romanul dat disparut dupa tragedia feroviara din Grecia, a fost gasit mort. Familia tanarului a fost anuntata de autoritatile din Grecia ca Ionut se numara printre victimele accidentului de tren, transmite RomaniaTV.net Potrivit rudelor, Ionut fusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet…

- Momentul in care cele doua trenuri s-au ciocnit in Grecia a fost surprins de o camera de supraveghere, iar imaginile au fost facute publice de presa elena. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a…

- Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii. Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri […] The…

- Capitala Greciei a fost acoperita de un strat consistent de zapada in urma furtunii „Barbara”, care a lovit incepand din weekend nordul tarii si arhipelagul insulelor Sporade. Autoritațile au decis ca toate unitațile școlare sa ramana inchise luni și indeamna oamenii sa lucreze de acasa, transmite AFP,…

- Un roman a fost arestat alaturi de alte opt persoane, intr-o ancheta internaționala privind jafuri cu explozivi la peste 50 de bancomate din Germania. Interesant este ca pagubele produse au fost mai mari decat sumele jefuite, de 5,2 milioane de euro. Politiile din Germania, Tarile de Jos si Belgia au…

- Justitia belgiana a decis joi sa prelungeasca arestul preventiv in cazul eurodeputatei elene Eva Kaili, fosta vicepresedinta a Parlamentului European, incarcerata de sase saptamani in ancheta privind presupusul scandal de coruptie Qatargate, in care sunt implicati actuali sau fosti membri ai Parlamentului…

- Parlamentul European a permis marti noului Parchet European, care o are in vizor pe deputata din Grecia, Eva Kaili, aflata in centrul unui presupus scandal de coruptie legat de Qatar, sa ceara ridicarea imunitatii parlamentare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Printr-un vot aproape unanim (610 voturi…