- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1%, dupa un inceput prudent al sedintei. Indicele companiilor de utilitati a scazut cu 2,8%, deoarece produsele chimice au scazut cu 1,8%. Acest lucru vine dupa ce Stoxx 600 a incheiat cea mai slaba evolutie trimestriala a anului si…

- Comunicat de presa| Corneliu Mureșan, PSD Alba: ”Aceste masuri sunt necesare pentru a evita pierderea fondurilor europene și pentru a preveni adancirea deficitului bugetar” Comunicat de presa| Corneliu Mureșan, PSD Alba: ”Aceste masuri sunt necesare pentru a evita pierderea fondurilor europene și pentru…

- Investitorii pariaza ca este din ce in ce mai probabil ca Banca Centrala Europeana sa majoreze ratele dobanzilor luna viitoare, dupa ce inflația din Spania a atins un maxim al ultimelor trei luni in august, in timp ce prețurile au crescut mai repede decat se așteptau in cea mai populata regiune a Germaniei.…

- Retailul bancar european trebuie sa se concentreze pe doua prioritați strategice in urmatorii ani: reinventarea vanzarilor și a produselor, pe langa eforturile continue pentru gestionarea costurilor și procesul de digitalizare. Avansul tehnologic, dezvoltarea rapida a sectoarelor de fintech și de tehnologie…

- Bancile europene se tem de o creștere a riscului de neplata a creditelor, pe masura de creșterea economica globala incetinește și inflația crește, scrie Reuters, citand analiști financiar-bancari.

- Principalele banci europene, inclusiv Deutsche Bank si Lloyds Banking Group, au evidentiat miercuri riscurile in crestere venite din partea creditelor neperformante, pe masura ce economia globala se lupta cu crestere lenta si inflatie ridicata, transmite Reuters, citat de news.ro.Autoritatile de…

- Banca Centrala Europeana a publicat recent un al treilea raport privind euro digital. Documentul, ce creeaza condiții pentru inchiderea fazei de investigație a proiectului privind noua moneda digitala, aduce la cunoștința publicului progresele inregistrate in proiectarea acesteia și pașii ce urmeaza.…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor, din luna septembrie, sa furnizeze, saptamanal, date cu privire la lichiditatea lor. Astfel, BCE va putea derula mai frecvent verificari cu privire la capacitatea lor de a face fata unor socuri potentiale pe masura ce cresc dobanzile, a declarat presedintele…