Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile in tehnologiile dezvoltate de startup-urile din Europa Centrala și de Est (ECE) pentru reducerea emisiilor de carbon au crescut de la 10,6 milioane de dolari in 2013, la 398 milioane de dolari in 2020, respectiv la peste 502 milioane de dolari in prima jumatate a anului 2021, potrivit raportului…

- Populatia Romaniei va scadea cu 15,5% pana in 2050, ceea ce o plaseaza pe locul 11 intr-un top global al declinului populatiei, arata datele Organizatiei Natiunilor Unite, centralizate de platforma de continut pentru investitori Visual Capitalist. Pe primele locuri in topul statelor care se vor confrunta…

- Un atac cibernetic a compromis datele a 50.144 de utilizatori ai aplicației financiare Revolut, scrie publicația britanica The Times . Atacul a avut loc duminica trecuta, in data de 11 septembrie, iar datele au fost accesate prin intermediul unei terțe parți, dupa ce un angajat Revolut a fost prins…

- ”Compania Blue Air Aviation inregistreaza o obligatie fiscala la bugetul Fondului pentru Mediu, in valoare de peste 28,7 milioane lei”, a transmis, marti seara, Ministerul Mediului, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca suma este reprezentata de neindeplinirea obligatiei de restituire…

- Compania financiara Revolut a anunțat lansarea ofertei sale de creditare pe piața din Romania, primul produs fiind creditul pentru nevoi personale. Romanii pot accesa credite negarantate de pana la 125.000 de lei, echivalentul a 25.500 euro, direct din aplicația Revolut, cu dobanda fixa. Țara noastra…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Platforma Sessions, fondata de maramureșeanul Radu Negulescu și de Radu Țintescu, a obținut o finanțare in valoare de 4,5 milioane de dolari din partea celor mai mari fonduri de investiții din domeniul tehnologiei IT. Platforma ofera utilizatorilor un sistem complex de lucru in cadrul videoconferințelor.…

- Hackerii au furat criptomonede in valoare de aproape 200 de milioane de dolari de la un startup american din domeniul crypto, care a lansat un instrument ce permite utilizatorilor sa schimbe token-uri de la un blockchain la altul, scrie CNBC.