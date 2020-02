Puya a devenit un familist convins. Cum arată soția și fiicele sale Puya, in varsta de 40 de ani, a devenit un familist convins. Acesta s-a insurat și are trei fete cu soția lui, Melinda. Aristul a recunoscut ca acesta a fost și motivul pentru care s-a reinventat muzical. Era cunoscut ca baiatul rau al hip-hopului, iar acum este un tata și un soț dedicat. Multa vreme lumea nu a mai auzit de Puya, care acum a decis sa se reinveteze din punct muzical și datorita fiicelor sale. Melinda și Puya s-au cunoscut in anul 2006 și de atunci sunt de nedesparțit. In anul 2011 aceasta i-a devenit soție și i-a daruit trei fete, cea mai mare, Melissa, venind pe lume in anul 2010.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

