Din cele aproape 7,6 miliarde de lei incasați de firmele de asigurari pentru polițele RCA anul trecut, doar 3,4 miliarde de lei au fost achitați pentru despagubiri, acestea inregistrand o scadere a valorii cu 5,3% fața de anul 2021, potrivit raportului Autoritații pentru Supraveghere Financiara (ASF). Și asta in condițiile in care incasarile din RCA […]