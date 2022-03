Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare generala a autoritaților dar și a oamenilor simpli pentru ajutorul celor care fug din calea invaziei din Ucraina. Mii de locuri noi de cazare sunt puse zilnic la dispoziția oamenilor loviți de soarta.

- Mii de ucraineni se refugiaza in Romania, fugind de razboiul care le-a schimbat vietile intr-o clipa. In acest vacarm geopolitic, emotional, logistic, este nevoie de informatii corecte si clare. Refugiatii pot intra in Romania prin oricare dintre punctele oficiale de trecere a frontierei. De ce acte…

- Acest lucru ne-a declarat membrul grupului ZTV dupa ce a fost la fata locului si a aflat povesti cutremuratoare cu cei care au ajuns in aceasta situatie. Familii cu copii isi dau ultimii banuti numai sa poata scapa din infernul care a cuprins orasele lor. Romanii au demonstrat inca o data ca sunt un…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat numerele de telefon la care se centralizeaza donațiile. Deja sunt 250 de familii din Florești, care au donat alimente și produse de prima necesitate.”Peste 250 de familii din Florești și-au oferit sprijinul in numai doua zile, prin produsele donate…

- FOTO| Mircea Trifu pune la dispoziție casa parinteasca unei familii de refugiații, in amintirea bunicii refugiata și ea dupa ocuparea maghiara a Ardealului de Nord Mircea Trifu pune la dispoziție casa parinteasca unei familii de refugiații, in amintirea bunicii refugiata și ea dupa ocuparea maghiara…

- Ce variante de adapost au refugiații care vin in Sighetul Marmației. Iata ce s-a pregatit in Romania pentru refugiații din Ucraina aici. Primarul din Sighetu Marmației, pe nume Vasile Moldovan, impreuna cu echipa sa spun ca din discuțiile avute cu ISU au fost identificate mai multe cladiri ce ar putea…

- (foto: Pexels) Romanii se mobilizeaza in grupuri de voluntari pe Facebook, pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina dupa invazia masiva a Rusiei care a avut loc joi dimineața. Unul dintre acestea este ”Uniți pentru Ucraina” și poate fi accesat aici. Un alt grup unde oamenii se mobilizeaza este Fight…

- REȘIȚA – Opt familii din „fantomele” Mociurului, relocate de primarie in diverse locații din oraș! Familii care se confrunta cu problemele binecunoscute tuturor, pe care fiecare cauta sa le rezolve cum poate și carora primaria le-a oferit locuințe cu chirie. Astfel, o mama de 39 de ani iși crește singura…