- Teritoriile Donețk și Lungask vor deveni parte a Rusiei conform frontierilor din 2014, recunoscute de Moscova, a spus Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. El a promis ca va concretiza astazi informațiile despre teritoriile regiunilor Herson și Zaporojie, scrie RIA.ru.

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii „cei mai fermi”, a asa-ziselor „referendumuri” desfasurate in perioada 23 – 27 septembrie in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea si sprijinul nemijlocite ale fortelor de ocupatie ruse, ale caror rezultate finale au fost anuntate…

- Contrar așteptarilor Kremlinului, rușii nu sunt deloc mulțumiți de referendum și nu sunt entuziasmați de acesta. Aceștia sunt preocupați in primul rand de mobilizarea, de linia intai și de lipsa absoluta de legalitate a autoritaților in aceasta chestiune. Titlurile ziarelor sunt acum pline de știri…

- Rusia se pregatește sa efectueze un alt test cu racheta sa de croaziera cu propulsie nucleara experimentala, 9M730 Burevestnik, in Arctica. In cazul in care aceasta arma ar deveni operaționala, consecințele ar putea fi catastrofale pentru dușmanii Kremlinului. Observațiile de survol deasupra arhipelagului…

- Fostul ministru al apararii al Republicii Moldova Vitalie Marinuta considera ca locuitorii din raioanele de est (Transnistria – „I.”) aflate sub ocupatia temporara a Federatiei Ruse si avand cetatenie rusa risca sa fie afectati de mobilizarea anuntata de Vladimir Putin. Marinuța a scris joi pe Facebook…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, i-a recomandat șefului diplomației europene, Josep Borrell, sa acorde atenție crimelor regimului de la Kiev din Donbas, comise incepand din 2014 si abia apoi sa vorbeasca despre organizarea unui tribunal pentru criminalii de razboi. Astfel…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus marti intr-o declaratie pentru agentia de presa rusa Interfax ca nu se intrevad pentru moment perspective pentru o rezolvare politico-diplomatica a situatiei din Ucraina, potrivit Agerpres.

- Videoclipul in care „bucatarul lui Putin” Prigojin recruteaza prizonieri ruși pentru razboiul din Ucraina circula de doua zile pe internetul ucrainean. Dar merita oare subiectul o asemenea atenție? Pentru ca, de fapt, aceasta este o operațiune speciala clasica (deși, ca intotdeauna, stangace in interpretarea…