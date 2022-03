Putin vrea să naţionalizeze companiile străine ca să le ofere apoi oligarhilor săi Kremlinul si Duma de Stat au adoptat un nou „pachet de masuri de sprijinire a economiei". Companiile straine sunt amenintate ca vor fi distruse si vandute oligarhilor, cei care au fost sanctionati de Occident si se intorc impotriva lui Putin. Proiectul de lege permite nationalizarea bunurilor firmelor din „tari neprietenoase" care au parasit tara, si-au inchis fabricile sau si-au incetat temporar activitatea fara „sa fie constranse". Acest lucru se poate aplica oricarei companii, de la VW la Mercedes si la mai micii producatori care au incetat sa lucreze in Rusia. Oficial, se spune ca va exista… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Moscova a elaborat lista țarilor neprietenoase Rusiei.. Cabinetul de miniștri a calificat SUA, Canada, statele membre ale UE, Marea Britanie, Ucraina, Muntenegru, Elveția, Albania, Andora, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Macedonia de Nord, Japonia, Coreea de Sud,…

- Pe aceasta lista de tari, intocmita in baza unui decret prezidential emis de catre Vladimir Putin vineri, se afla, intre altele, Uniunea Europeana (UE), Australia, Regatul Unit, Canada, Monaco, Coreea de Sud, Statele Unite, Elvetia si Japonia. Potrivit agentiei oficiale ruse Tass, aceste taari comit…

- Guvernul rus a aprobat luni o lista cu tari si teritorii neprietenoase care au intreprins actiuni considerate ostile la adresa Rusiei, companiilor si cetatenilor ei. Cei care au obligatii valutare fata de creditori straini din lista tarilor neprietenoase le vor putea achita in ruble, o moneda a carei…

- Moscova a dat publiciratii numele tarile responsabile pentru „actiuni ostile impotriva Rusiei” sau „neprietenoase”, cum le numeste Vladimir Putin. Lista cuprinsa intr-un decret al Consiliului de Ministri al Rusiei include toate tarile Uniunii Europene, Australia, Marea Britanie, Islanda, Canada, Liechtenstein,…

- Țara noastra se afla intr-o companie selecta, alaturi de ceilalți membri UE, de SUA, Canada, Marea Britanie și alții. Țarile de pe lista au impus sau s-au alaturat sancțiunilor impotriva Moscovei, scrie agenția rusa Tass. Guvernul Federației Ruse a aprobat luni o lista de state și teritorii care se…

- Guvernul rus a aprobat luni lista statelor straine neprietenoase cu Rusia, iar din lista fac parte toate cele 27 de state membre UE (printre care se numara și Romania), SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, dar și Ucraina, potrivit deciziei de pe site-ul oficial al guvernului de la Moscova. Decizia…

- Certificatul digital UE privind COVID este recunoscut in 33 țari terțe (din afara UE) Pana in prezent, 33 țari (și teritorii) din afara UE au aderat la sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID. Este vorba de: -Albania -Andorra -Armenia -Cabo Verde -El Salvador -Insulele Feroe -Georgia -Israel…

- CNSU a aprobat joi, 23 decembrie, actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat:- in zona roșie au intrat: Malta și Aruba;- in zona galbena au intrat: • din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Federația Rusa, Serbia și Ucraina;• din zona verde, in urma creșterii incidenței:…