Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni de revista The Economist ca ideea ca Rusia a castigat razboiul este doar o „perceptie” si ca in realitate Moscova inca sufera pierderi grele pe campul de lupta. In cautare de resurse si de sprijin occidental, el a aratat ca centrul de greutate al razboiului trebuie sa se mute acum in Crimeea si Marea Neagra. Zelenski a mai spus ca nu exista semne reale ca Rusia ar fi interesata de pace si ca orice indiciu ca Rusia doreste sa poarte negocieri inseamna ca Rusia a ramas fara arme si soldati. Presedintele ucrainean crede, de…