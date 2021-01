Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a purtat prima sa conversație telefonica cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat Kremlinul. Putin și Biden au discutat despre problema unui plan de acțiune general pentru programul nuclear iranian. Cei doi lideri au luat, de asemenea, in vedere…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, l-a nominalizat pe Willian Burns, fost diplomat, pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații (CIA). Potrivit unui comunicat de presa, Joe Biden spune ca „Bill Burns este un diplomat exemplar cu decenii de experienta pe scena…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, cand procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat dupa ce suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in sediul Congresului. „Acesta este terorism la nivel de stat condus si initatde catre presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Mesajul a fost transmis la finalul saptamanii trecute, lasand Rusia in poziția de ultima mare putere care nu l-a felicitat pana la acest moment pe președintele ales al SUA.In mesajul lui Xi Jinping se subliniaza ca promovarea unei dezvoltari sanatoase și stabile a relațiilor dintre China și SUA este…

- Mesajul a fost transmis la finalul saptamanii trecute, lasand Rusia in poziția de ultima mare putere care nu l-a felicitat pana la acest moment pe președintele ales al SUA.In mesajul lui Xi Jinping se subliniaza ca promovarea unei dezvoltari sanatoase și stabile a relațiilor dintre China și SUA este…

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…