Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca vede ‘pasi pozitivi’ in negocierile cu Ucraina, informeaza AFP. ‘Va voi informa (…) despre cum se deruleaza negocierile, care au loc de acum aproape in fiecare zi. Exista unii pasi pozitivi’, a declarat Putin in timpul unei intrevederi cu aliatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi, 24 februarie, in zori, o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza Reuters. „Am luat decizia pentru o operatiune militara”, a spus Vladimir Putin intr-o declaratie surpriza la televizor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin pare sa „incline spre o invazie pe scara larga” in Ucraina, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, care a prezidat o reuniune a comitetului de urgenta COBRA, pe care l-a convocat dupa ultimele evolutii in criza ucraineana, apreciind ca prin recunoasterea entitatilor…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a constatat o „deteriorare a situației” in estul Ucrainei și a invocat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Kremlin, o „incalcare masiva și sistematica a drepturilor omului” și „legiferarea discriminarii” populației rusofone din Ucraina, relateaza …

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept un ”genocid”, relateaza…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.