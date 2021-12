Putin şi Lukaşenko convin să continue cooperarea ruso-belarusă în industria aeronautică Lukasenko i-a multumit miercuri lui Putin, in aceasta reuniune, pentru cooperarea si sustinerea rusa in industria aeronautica. ”Avem, amandoi, fabrici civile si militare in industria constructiei aeronautice. Putem coopera mult, mai ales avand in vedere ca (asemenea proiecte) sunt cerute in industria aeronautica rusa”, a declarat Lukasenko. ”Absolut. In urma rezultatelor reuniunii noastre, (acesta va fi) un ordin catre guvernele noastre”, i-a raspuns Putin. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

