Putin și Lukașenko au decis continuarea manevrelor militare ale forțelor ruse în Belarus Belarus a anuntat duminica ca exercitiile militare comune cu Rusia desfasurate pe teritoriul sau, care ar fi trebuit sa se incheie duminica, vor continua din cauza agravarii tensiunilor in Ucraina vecina, relateaza AFP, citata de Agerpres. Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie. „Tinand cont de intensificarea activitatii militare in apropierea frontierelor (…) si de agravarea situatiei in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

