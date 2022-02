Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ajuns luni la Moscova pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, spunand ca este "hotarat si lucid" in privinta posibilitatii de se ajunge la o reducere a tensiunilor la frontierele Ucrainei si recunoscand ca nu se asteapta la o solutie "pe termen…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…

- "Daca va fi confruntare sau colaborare, Vladimir Putin o va decide", a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, in contextul in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, urmeaza sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza din Ucraina, relateaza AFP. "Acum mingea…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…