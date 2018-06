Putin nu vrea sa se auda nici musca pe timpul Mondialului

Stiri pe aceeasi tema

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…

- Un cunoscut jurnalist rus a fost ucis la Kiev, marti seara, fiind împuscat în propria locuinta. Este vorba despre Arkadii Babcenko, în vârsta de 41 de ani. Moartea lui Babcenko a fost confirmata la scurt timp de politia ucraineana. Potrivit primelor informatii,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Revista 22 pe tema jocurilor geopolitice pe care Rusia le poate face dupa anunțul retragerii SUA din acordul nuclear iranian.Revista 22: Putin reușește sa fie intr-o situație ce poate fi comparata cu cea a lui Stalin…

- Nici macar natura nu-l opreste pe liderul de la Kremlin, care a inaugurat ieri o uriasa megastructura: Podul Crimeii, lung de 19 kilometri care raspunde nevoilor practice dar si geopolitice, si pentru care Moscova a consacrat trei miliarde de dolari. Un santier colosal si un loc plin de simboluri este…

- Cel putin 20 de persoane au fost retinute de politie, duminica, in timpul unei manifestatii pentru “internet liber”, dupa decizia autoritatilor din Rusia de a bloca aplicatia de mesagerie criptata Telegram, relateaza AFP, potrivit news.ro.Autorizata de primaria din Moscova, manifestatia a…

- Campionatul Mondial de fotbal bate la usa. Si nici ca puteam gasi un verb mai bun, caci despre bataie va fi vorba la turneul final din Rusia, cred multi microbisti. In weekend, de la Moscova la Sank Petersburg s-au organizat minore proteste anti-Putin, de pe urma carora avem, totusi, ce concluzii trage.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…