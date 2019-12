Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu poate spune cu certitudine care sunt cauzele schimbarii climatice, a afirmat joi presedintele rus Vladimir Putin, punand sub semnul intrebarii consensul stiintific cvasi-unanim privind responsabilitatea umana, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Nimeni nu cunoaste cauzele schimbarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca pozitia Uniunii Europene impotriva Pactului Ribbentrop-Molotov care a premers declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial este o "minciuna nerusinata", potrivit DPA. Parlamentul European a adoptat in urma cu doua luni o rezolutie care afirma ca…

- Specialiștii care se ocupa de spusele Babei Vanga, inregistrate pe banda magnetica sau așternute pe hartie de rudele acesteia, susțin ca la 2020 se refera previziunile legate de sistemul financiar internațional, scrie dcbusiness.ro. Banii vor deveni inutili, a prezis, la un moment dat clarvazatoarea…

- Legea promulgata de presedintele Vladimir Putin va intra in vigoare la 1 iulie 2020 si este prezentata de catre autoritati ca un mijloc de a promova companiile de tehnologie rusesti in fata concurentei straine, scrie agerpres.ro. Potrivit legii, "consumatorul trebuie sa aiba posibilitatea…

- Ungaria continua sa sfideze Uniunea Europeana și sa faca tot mai mulți pași in direcția Moscovei! Ultimul astfel de gest a venit vineri de la ministrul maghiar de Finanțe, care a anunțat ca Budapesta este pregatita sa inceapa discuțiile pentru a intra ca membru cu drepturi depline cu in proiectul Eurasian…

- Un element ”constiincios si disciplinat”, atesta KGB-ul cu privire la comportamentul considerat exemplar al tanarului Vladimir Putin, actualul presedinte al Rusiei, care provine din cadrul serviciilor secrete sovietice, intr-o nota declasificata intr-o expozitie la Sankt Petersburg, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca actiuni de patrulare in comun cu Rusia vor incepe de vineri in zona de frontiera din Siria, dupa retragerea fortelor kurde, relateaza AFP. ''Vineri, incepem lucrul in comun pe teren cu rusii. Cu alte cuvinte, incepem misiunile de patrulare'',…

- Serviciile militare de informatii au intrat in cod rosu de alerta dupa ce, joi, vorbind la o sesiune a Clubului Valdai la Soci, Vladimir Putin a spus ca Rusia a ajutat China sa dezvolte un sistem propriu de radare de avertizare timpurie care sa ofere posibilitatea detectarii lansarii unor rachete balistice.