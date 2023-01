Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca „operatiunea militara speciala” din Ucraina indica o tendinta pozitiva si si-a exprimat speranta ca soldatii rusi vor obtine si alte victorii dupa cele revendicate de Moscova in aceasta saptamana la Soledar. „Dinamica este pozitiva. Totul se desfasoara conform planului Ministerului Apararii si Statului Major”, a declarat Putin pentru […] The post Putin mulțumit dupa victoria de la Soledad: „Dinamica este pozitiva. Totul se desfasoara conform planului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .