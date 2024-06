Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de acum cateva zile dintre un barbat și doua femei a starnit o mulțime de controverse. In timp ce organizatorii au fost acuzați ca incurajeaza violența impotriva femeilor prin faptul ca Perversu' de pe Targu Ocna le-a avut adversare pe Bettyshor și Roxana Țuțu, nici Yamato Zaharia nu a scapat…

- Centrul FILIA, organizație neguvernamentala pentru drepturile femeii, a reacționat vineri seara, 31 mai, dupa imaginile din cea mai recenta gala RXF (Real Xtreme Fighting) cu doua femei batute cu bestialitate de Sorin Ion, supranumit „Perversul de pe Targu Ocna”.„Meciul dintre doua femei și un barbat…

- In urma cu doua zile, Perversu' de pe Targu Ocna și Roxana Țutu & Bettyshor s-au confruntat in cadrul galei RXF. Roxana Țutu spune ca nu regreta ca a intrat in cușca impotriva lui. Tensiuni nu ar fi fost doar in timpul meciului, ci și ulterior, atunci cand Bettyshor s-ar fi legat de familia lui.

- Imaginile din cea mai recenta gala RXF (Real Xtreme Fighting) cu doua femei, Beatrice Ungureanu (Bettyshor) și Roxana Țuțu, batute cu bestialitate de un barbat, Sorin Ion, supranumit „Perversul de pe Targu Ocna”, au facut inconjurul lumii # Lupta a fost agreata de parți in baza unui contract care le-a…

- O lupta bizara a avut loc intr-o gala de MMA organizata in Sala Polivalenta din București. In ring au intrat un barbat, supranumit „Perversu'”, care s-ar incadra fara probleme la categoria grea și doua fete, ”Bettyshor” și Roxana Țuțu. Au urmat momente care cu greu pot fi explicate, noteaza Digi Sport.

- Gazeta Sporturilor a relatat ieri pe larg despre imaginile scandaloase de la o gala de RXF (Real Xtreme Fighting), care a avut loc miercuri seara, in Sala Polivalanta. A fost vorba despre o lupta in ring cu lovituri de o brutalitate crunta, intre un barbat și doua femei: „Perversul” de pe Targu Ocna,…

- Kamara s-a luptat cu Justițiarul din Berceni, iar Perversu‘ de pe Targu Ocna cu Bettyshor și Roxana Țuțu. Primele declarații dupa gala RXF. Ce au marturisit aceștia, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Sala Polivalenta din București a gazduit, miercuri seara, o gala de RXF. Unul dintre cele al serii l-a reprezentat un meci de box cu lovituri de o brutalitate crunta intre un barbat și doua femei. Gazeta Sporturilor a scris despre acest subiect și are reacția organizatorilor: „Nu este nimic deplasat!”Miercuri…