Putin, ironizat la Eurovision

- Chiar daca președintelui ucrainean Volodmir Zelenski nu i s-a permis sa țina un discurs la marea finala de la Eurovision 2023, au fost artiști care au avut mesaje despre razboi.Reprezentanta Croației la Eurovision 2023, trupa de rock Let 3, una dintre cele mai exentrice apariții de la Liverpool,…

- Alexander Lukașenko, președintele Belarusului, i-a spus luni, 10 aprilie, ministrului rus al apararii ca vrea garanții ca Moscova ii va apara țara in cazul in care va fi atacata, relateaza agenția de presa de stat BelTA, potrivit Reuters.BelTA l-a citat pe Lukașenko facand aceasta declarație in cadrul…

- Comisiile de specialitate din cadrul Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) lucreaza la o serie de amendamente care sa completeze legislația in vigoare, cu scopul de a interzice activitațile Curții Penale Internaționale (CPI) in Rusia și de a incrimina apelurile publice facute pentru…

- Igor Girkin, fost spion rus, dar și fost ministru de razboi al așa-zisei Republici Populare Donețk, care a ajuns sa critice deciziile Kremlinului, are o premoniție sumbra despre președintele rus Vladimir Putin, dar și in ce-i privește pe soldații ruși, daca Federația Rusa pierde razboiul din Ucraina.…

- Chiar daca Rusia este afectata de sancțiunile impuse de Occident, ca urmare a razboiului pe care l-a provocat in Ucraina, Vladimir Putin pare increzator in viitorul țarii sale. Situația dificila pentru Rusia, evoluata pe fondul sancțiunilor, poate fi un pas spre o mai mare suveranizare a țarii, a declarat,…

- In Moldova a avut loc Finala Naționala a Concursului muzical Eurovision 2023. {{665640}}Juriul și publicul au decis cine va reprezenta țara noastra la Liverpool, transmite Noi.md. Astfel, in acest an Republica Moldova va fi reprezentata la Eurovision de Pasha Parfeni In acest an, 37 de țari participa…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat, miercuri, ca in cazul unui eșec al așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina, Federația Rusa va inceta sa existe, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Daca SUA nu vor mai livra arme regimului de la Kiev, atunci razboiul se va termina. Daca…