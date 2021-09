Stiri pe aceeasi tema

- Informația a fost facuta publica de Reuteres, iar Kremlinul insista ca liderul rus nu este infectat și susține ca starea sa de sanatate este una buna. Decizia de a intra in carantina vine la scurt timp dupa ce Putin s-a intalnit cu președintele Siriei, Bashar al Assad, relateaza HotNews.ro.In varsta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat prezenta fortelor straine in Siria, salutand totodata "daunele considerabile" provocate rebelilor si jihadistilor, cu prilejul primirii aliatului sau Bashar al-Assad in Rusia, a anuntat marti Kremlinul, transmite AFP. In cursul acestei rare intalniri tete-a-tete…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat vineri ca alte state nu ar trebui sa impuna Afganistanului propriile lor valori si faptul ca talibanii au preluat aproape in intregime controlul acestei tari este o realitate de care trebuie sa se tina cont pentru a nu se ajunge la o ”prabusire” a statului…

- Ambasada Rusiei la Kabul a afirmat luni ca presedintele afgan Ashraf Ghani a fugit din tara cu patru masini si un elicopter pline cu bani, dar chiar si asa ar fi fost nevoit sa renunte la o parte din bani, relateaza Reuters.. Ghani, despre care nu stie in prezent unde se afla, a anuntat ca a parasit…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni omologului sau tadjic…