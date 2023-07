Putin încearcă din nou să stârnească Polonia împotriva Ucrainei Liderul rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, care citeaza BBC Rusia. “In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze un fel de coalitie sub umbrela NATO si sa intervina direct in conflictul din Ucraina, pentru ca apoi sa smulga o bucata mai grasa pentru ei, pentru a-si recastiga, asa cum cred ei, teritoriile lor istorice din Ucraina de astazi, in vestul tarii”, a afirmat Putin. „Teritoriile vestice ale Poloniei de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

