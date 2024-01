Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intenționeaza sa produca peste 32.000 de drone in fiecare an pana in 2030 și ca producatorii interni sa reprezinte 70% din piața, a afirmat sambata, 6 ianuarie, prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agenția rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Dronele au fost utilizate pe scara…

- In dupa-amiaza zilei de 31 decembrie, ora Moscovei, acesta a fost difuzat pe canalele de televiziune rusești din Orientul Indepartat. Președintele rus a vorbit timp de aproximativ patru minute, stand pe fundalul zidului Kremlinului. Discursul a fost inregistrat anul trecut la sediul central al Districtului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca intrarea Finlandei in NATO in acest an va crea "probleme" si a anuntat o intarire militara la frontiera de nord vest, intr un interviu difuzat duminica la televiziunea publica rusa, relateaza Reuters si AFP. Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Ministerul de Interne din Ucraina l-a plasat pe patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse si unul dintre sustinatorii razboiului declansat de Kremlin in urma cu 21 de luni impotriva Kievului, pe lista persoanelor date in urmarire, dupa ce serviciile de securitate ucrainene l-au…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, in cadrul primei sale conferințe de presa importanta de la inceputul razboiului din februarie 2022, ca obiectivele Moscovei in Ucraina raman neschimbate și ca nu va exista pace pana cand acestea nu vor fi atinse.

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, 8 decembrie, ca va candida din nou, pentru a cincea oara, la alegerile prezidențiale de anul viitor, ce urmeaza sa fie organizate in luna martie, anunța agenția rusa de presa de stat TASS.Anunțul a fost facut de Putin la Kremlin, dupa ce i-a decorat…

- Ministerul de Interne al Rusiei a pregatit un proiect de lege care i-ar obliga pe straini sa semneze un "acord de loialitate" ce le-ar interzice sa critice politica oficiala, sa discrediteze istoria militara sovietica si sa nu se conformeze valorilor familiei traditionale, relateaza Reuters, conform…