- Dupa trei luni de razboi, presedintele Rusiei a vizitat un spital militar din Moscova in care sunt tratati cei raniti pe front. Vladimir Putin a mers sa vada militarii intorsi de pe front cu sechele impreuna cu ministrul Apararii.

- Moscova a obtinut, in timpul operatiunii din Ucraina, ”probe documentare ale unor componente ale armelor biologice care au fost create in principal” in apropierea granitelor Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin , luni. Liderul de la Kremlin a mai zis ca ”se cauta posibile metode si mecanisme…

- Vladimir Putin a fost „socat" sa descopere ca iubita sa gimnasta este din nou insarcinata, sustin surse pentru canalul de stiri rus Telegram -General SVR. Liderul rus, in varsta de 69 de ani, ar fi fost intr-o relatie secreta cu medaliata olimpica cu aur Alina Kabaeva, in varsta de 38 de ani, din 2008.…

- Liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat luni, 9 mai, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca țara sa trebuie sa sprijine Rusia și va continua sa o faca prin toate mijloacele, ”orice sageti” ar arunca Occidentul inspre cele doua state, relateaza agenția rusa Tass, citata de Agerpres . ”Belarusii…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Vladimir Putin a facut prima declarație dupa ce omologul sau, Joe Biden, l-a avertizat sa nu atace țarile NATO. Liderul de la Moscova nu a comentat declarațiile acestuia, insa s-a aratat mulțumit de razboiul din Ucraina. Mai exact, liderul de la Kremlin a laudat ”operațiunea militara speciala” in care…

- Vladimir Putin a tinut vineri un discurs in cadrul unui mitig urias organizat la Moscova. Aproape 200.000 de oameni l-au ascultat pe Vladimir Putin pe stadionul Luzhniki cum incearca sa justifice invazia armatei Rusiei in Ucraina.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca operatiunea sa militara din Ucraina este un "succes" si ca Moscova nu va lasa aceasta tara se devina un "cap de pod" pentru "actiuni agresive" impotriva Rusiei, relateaza France Presse,