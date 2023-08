Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a cerut miercuri, 2 august, sprijinul omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa exporte cerealele rusesti si sa ocoleasca astfel, de facto, sanctiunile impuse de Occident, insa refuza sa relanseze acordul sub egida Ankarei care permite exportul cerealelor ucrainene,…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri omologului sau rus Vladimir Putin sa evite orice „escaladare” in conflictul cu Ucraina la Marea Neagra, a anuntat presedintia, citata de AFP. In cursul unei convorbiri telefonice, seful statului turc i-a cerut liderului de la Kremlin „sa nu ia…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri, 2 august, omologului sau rus Vladimir Putin sa nu escaladeze tensiunile, dupa ce Moscova a lovit instalații vitale pentru transporturile de cereale din Ucraina, transmite agenția AFP. Erdogan i-a spus lui Putin, in timpul unei convorbiri…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „de acord cu mine” in privinta prelungirii acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagra, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. „Ne pregatim sa-l primim pe dl Putin in august si suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor…

- Aruncarea in aer a unei conducte de amoniac, in Ucraina, considerata esentiala in exportul ruse ingrasaminte, risca sa aiba un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial in aprovizionarea alimentara a lumii, ameninta Kremlinul, relateaza…

- ”Asta nu poate sa aiba decat un impact negativ”, a amenintat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline “Tolyatti – Odesa” in the Kupiansk district of the Kharkiv region. — NEXTA (@nexta_tv) O repunere…

- Acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, a carui aplicare este discutata incepand de miercuri la Istanbul, va fi prelungit dupa data de 18 mai tinandu-se cont de obiectiile ridicate de Rusia, a declarat pentru agentia rusa TASS o sursa de la Ankara, potrivit News.ro . ”Exista…