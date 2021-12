Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- In ajunul intrevederii lui Joe Biden cu Vladimir Putin, Washingtonul da un nou avertisment Moscovei, iar, spun analiști politici din ambele capitale, convorbirile celor doi lideri ar putea fi lungi și marcate de asperitați. Inca inaintea intalnirii, Washingtonul anunța din nou, clar: daca Rusia ataca…

- Ucraina a acuzat marți Rusia ca desfașoara echipe de lunetiști și unitați de tancuri in zona Donbas, gata de a trage in militarii ucraineni pentru a-i provoca pe aceștia sa riposteze. Acuzațiile, facute de ministrul ucrainean al apararii, vin chiar in ziua in care este programata o discuție in format…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Presedintele american Joe Biden si cel rus Vladimir Putin vor avea marti o intalnire la nivel inalt prin videoconferinta, au anuntat sambata Kremlinul si un oficial al Casei Albe. Discuția are loc intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Occident legate de Ucraina, relateaza agentiile…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…