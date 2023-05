The Prodigy si Kovacs canta la Shine 2023

Shine Festival revine in 2023 dupa o pauza de 5 ani de data aceasta la Romexpo, vineri, pe 28 iulie in Parcarea C in aer liber. Headlinerii eveninentului sunt THE PRODIGY si KOVACS. Alte trupe vor fi anuntate in curand. Biletele se pun in vanzare luni, 8 mai la ora 10:00 iar primele 500 de bilete au pret earlybird. Shine… [citeste mai departe]