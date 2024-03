Stiri pe aceeasi tema

- Germanii sunt prea fricosi in relatiile lor cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat fostul presedinte german Joachim Gauck intr-un interviu publicat sambata de agentia de stiri RND, informeaza dpa. "Putin stie ca multi germani sunt mai infricosati decat, de exemplu, polonezii sau francezii…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder sustine in continuare ca prietenia sa cu presedintele rus Vladimir Putin ar putea contribui la incheierea razboiului din Ucraina, noteaza joi DPA, preluata de Agerpres. ”Lucram impreuna cu intelepciune de multi ani. Poate ca acest lucru poate inca sa ajute la…

- Echipa nationala a Germaniei a dispus sambata seara, in deplasare, scor 2-0, de echipa nationala a Frantei, intr-un meci jucat la Lyon, informeaza news.ro. Germanii au deschis scorul prin Florian Wirtz, in secunda a 7-a a meciului de pe Groupama Stadium. Oaspetii au dominat meciul de la Lyon si au…

- In timp ce Rusia se resimte in urma atacului devastator la o sala de concerte, Kievul se teme ca Vladimir Putin va exploata varsarea de sange pentru a-și intensifica razboiul din Ucraina, indiferent de cine este vinovat. Vineri seara, grupul militant islamist extremist Statul Islamic a revendicat…

- Intr-un raport publicat vineri, unitatea cibernetica Mandiant a Alphabet a declarat ca a prins grupul de hacking cunoscut sub numele de APT29, despre care serviciile de informatii occidentale presupun ca actioneaza in numele agentiei de spionaj strain SVR a Rusiei, incercand sa pacaleasca ”personalitati…

- BERLIN - Situația Europei in 2024 este dificila, chiar periculoasa. In Ucraina, razboiul de agresiune al președintelui rus Vladimir Putin- un efort de a șterge țara de pe harta și de a-i anexa teritoriul - intra in al treilea an.

- Vladimir Putin a mers in Orientul Indepartat pentru un nou așa-zis turneu electoral și a facut afirmații absurde, menite sa-i mobilizeze sprijinul inainte de alegerile trucate din acest an. Dictatorul rus a afirmat ca economia Rusiei este „prima din Europa” dupa ce „a depașit-o pe cea a Germaniei” și…

- Donald Trump l-a acuzat, vineri, pe Joe Biden ca starneste frica, dupa discursul presedintelui democrat tinut in Pennsylvania, in care a comparat retorica fostului sef de stat republican cu cea a „Germaniei naziste”, transmite sambata AFP. „Joe-cel-ticalos a organizat astazi un jalnic eveniment de campanie…