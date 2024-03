Stiri pe aceeasi tema

- Germanii sunt prea fricosi in relatiile lor cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat fostul presedinte german Joachim Gauck intr-un interviu publicat sambata de agentia de stiri RND, informeaza dpa.

- Germanii sunt prea fricosi in relatiile lor cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat fostul presedinte german Joachim Gauck intr-un interviu publicat sambata de agentia de stiri RND, informeaza dpa. "Putin stie ca multi germani sunt mai infricosati decat, de exemplu, polonezii sau francezii…

- FOTO ȘTIREA TA | Alba Iulia, ”sat cu caini” mulți și rai, care pazesc… oile! O turma de mioare cu 7 patrupede, spaima oamenilor: ”Ne umplem de capușe și ne ataca dulaii” FOTO ȘTIREA TA | Alba Iulia, ”sat cu caini” mulți și rai, care pazesc… oile! O turma de mioare cu 7 patrupede, spaima oamenilor: ”Ne…

- Sondajul care pune pe jar 'motoarele' Europei! Ce parere au francezii, germanii si italienii despre politica Neincrederea cetatenilor francezi, germani si italieni fata de politica din tarile lor este in crestere, releva un sondaj de opinie realizat de institutul OpinionWay si dat publicitatii marti…

- 6,3 milioane de oameni au fost in Turnul Eiffel in 2023, fața de cei 6,2 milioane din 2019, ultimul an dinaintea pandemiei COVID, a anunțat vineri, 19 ianuarie, SETE, compania care il gestioneaza, potrivit news.ro.Turnul Eiffel a trebuit sa fie inchis de la jumatatea lunii martie 2020 și pana la sfarsitul…

- Sotii ale unor rusi mobilizati sa lupte in Ucraina au depus simbolic sambata flori la flacara eterna de la Mormantul ostasului necunoscut de sub zidul Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Nemultumirea se amplifica de luni de zile printre…

- Potrivit publicației germane BILD, surse din serviciile de informații europene sugereaza ca Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in timpul iernii 2024-2025. Un factor crucial il reprezinta alegerile prezidențiale din SUA din acest an. Un avertisment vine și din partea premierului polonez Donald…

- Rusia isi va „intensifica” atacurile asupra tintelor militare din Ucraina, ca razbunare pentru bombardarea de catre armata ucraineana a orasului rusesc Belgorod in acest weekend, a anuntat luni Vladimir Putin. ”Vom intensifica loviturile, nicio crima impotriva civililor nu va ramane nepedepsita, asta…