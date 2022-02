Putin, după Consiliul Securității Rusiei: Am făcut tot ce era posibil pentru o rezolvare pașnică a situației din Donbas Presedintele Vladimir Putin a anunțat ca Moscova a facut tot posibilul pentru a gasi o soluție pașnica a crizei din regiunile separatiste pro-ruse. Anunțul a venit la finalul reuniunii de urgența a Consiliului Securitatii Rusiei, convocata pe fondul ingrijorarilor legate de criza din Ucraina. In plus, președintele rus a anunțat ca reconsidera cererea de recunoaștere a celor doua regiuni separatiste Donbas și Lugansk. Vorbind la reuniunea Consiliului Securitații, Putin a mai afirmat ca starea conflictuala dintre autoritațile de la Kiev și populația prorusa concentrata pe teritoriul autoproclamatelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

