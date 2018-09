Putin despre asasinii lui Skripal: I-am identificat

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi rusi suspectati de Londra ca i-au otravit cu agent neurotoxic Noviciok pe fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia Iulia s-au dat drept oameni de afaceri din Sankt Petersburg pentru a putea obtine viza britanica, informeaza vineri cotidianul The Daily Telegraph, citat de AFP.…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a acuzat direct serviciul rus de informatii militare, GRU, de tentativa de omor a fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale, ieri, secretarul de stat britanic pentru securitate a aratat cu degetul direct catre Kremlin. Inainte unul consiliul de securitate…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse),…

- Poliția britanica a identificat doua persoane care ar fi putut fi autorii otravirii in Salisbury a fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, anunța CNN, care citeaza o sursa informata. Potrivit postului TV, suspecții au fost identificați dupa ce militarii britanici din Cipru au interceptat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri omologului sau sud-coreean Moon Jae-In invitatia de a participa in septembrie la un forum economic in Rusia, la care este asteptat si premierul japonez si unde au fost invitati deja liderii chinez si nord-coreean, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Am…