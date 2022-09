Stiri pe aceeasi tema

- Putin și Xi iși doresc o lume in care Rusia și China sa-și asume impreuna rolul de mari puteri și au denunțat așa-zisele „tentative occidentale de a crea o lume unipolara”. Cei doi dictatori s-au intalnit, joi, 15 septembrie, in Uzbekistan la o summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va discuta despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan cu liderul rus Vladimir Putin la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Samarkand. Despre aceasta anunța Reuters, citind un oficial turc. Erdogan și Putin se vor intilni in marja…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va purta discuții cu omologul sau rus Vladimir Putin și il va invita din nou sa se intilneasca cu liderul ucrainean Vladimir Zelenski, transmite RBC-Ucraina cu referire la ediția turceasca Hurriyet. Intrevederea dintre Erdogan și Putin este programata in marja…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat, marți, ca țara sa ar avea vreo implicare in cazul asasinarii Dariei Dughina, afirmand ca suspectul in cazul comiterii acestui atac nu este cetațean ucrainean, relateaza CNN . „Aceasta nu este responsabilitatea noastra”, a declarat Zelenski, la Kiev,…

- Vladimir Putin si Emmanuel Macron au avut vineri, 19 august, o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP cu referire la Agerpres . Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…