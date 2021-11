Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova. De asemenea, liderul rus a precizat ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, informeaza…

- Doi soldați ruși au murit accidental vineri, în timpul exercițiilor aeriene comune cu Minsk, în vestul Belarusului, în apropiere de granița cu Polonia, în mijlocul unei crize migraționale, relateaza AFP.Într-un comunicat citat de agențiile ruse de presa, Ministerul…

- Rusia ”este si va ramane o tara care isi indeplineste toate obligatiile de livrare de gaze naturale consumatorilor europeni”, a declarat un purtator de cuvnt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat joi ca va raspunde oricarei noi sanctiuni europene legata…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko a amenințat joi cu inchiderea tranzitului de gaze naturale catre Europa prin Belarus, ca represalii la orice noi sancțiuni impuse de Uniunea Europeana din cauza modului in care țara sa trateaza migranții. Potrivit Reuters, miercuri, UE a acuzat Belarusul ca a…

- Regimul de la Minsk al președintelui Alexander Lukașenko a amenințat Europa cu taierea livrarilor de gaze daca vor fi impuse noi sancțiuni la adresa Belarusului. Uniunea Europeana a amenințat Belarus ca va recurge la noi sancțiuni economice din cauza crizei migranților, pe care Minskul ii impinge peste…

- ”Cred ca ne apropiem de aceasta linie, daca Rusia are intr-adevar gaze de furnizat si alege sa nu faca acest lucru si o va face doar daca Europa va accepta alte cereri care nu au nicio legatura”, a declarat reporterilor Amos Hochstein, consilierul lui Biden, intrebat fiind daca Putin foloseste gazele…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…

- Exista analize facute de specialiști in fața carora nu ai ce spune și trebuie sa accepți realitatea. In Romania analistul Petrișor Peiu este unul care informați știe sa lucreze cu date statistice, de la prezentare in limbaj uzual pana la concluzii pertinente. Cifrele prezentate intr-unul dintre ultimele…