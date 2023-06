Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat marti ca Moscova ia in considerare posibilitatea de a se retrage din acordul ce reglementeaza transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, motivand ca Rusia a fost “inselata” in ceea ce priveste punerea in aplicare a partilor din acest acord care se In cadrul…

- “Daca totul ramane asa cum este, si se pare ca asa va fi, atunci va fi necesar sa se plece de la faptul ca (acordul) nu mai functioneaza”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov in timpul unei vizite la Nairobi. Un acord incheiat in iulie anul trecut prevede ca ONU trebuie sa ajute Rusia…

- Producatorul rus de arme Kalasnikov, fabricantul celei mai utilizate pusti de asalt din lume, a declarat vineri ca lanseaza o noua divizie pentru productia de drone kamikaze - una dintre armele cheie folosite in razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. Dupa ce fortele ucrainene au folosit vehicule…

- Ultima nava a parasit un port din Ucraina miercuri (17 mai) in baza unui acord care permite exportul in condiții de siguranța de cereale ucrainene la Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU, cu o zi inainte ca Rusia sa renunțe la pact din cauza obstacolelor in calea exporturilor sale de…

- Rusia a raspuns joi Ucrainei ca Marea Neagra, unde are stationata o flota navala, nu va fi niciodata marea NATO, dupa ce un inalt oficial de la Kiev a folosit acest termen in denuntarea politicilor imperialiste ale Rusiei, transmite EFE. "Marea Neagra nu va fi niciodata o "mare NATO", este o mare comuna",…

- Occidentul incearca sa bage zazanie intre Rusia si China, invocand relatii inegale si dependenta Moscovei de Beijing, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu aparut marti in publicatia rusa ‘Argumenti i Fakti’, in care a spus ca Uniunea Europeana, prin pozitia sa ostila fata…

- Avionul lui Xi Jinping a decolat de la Aeroportul Vnukovo, dupa ce a fost salutat de o garda de onoare, care a cantat imnurile nationale rus si chinez, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti. Oficiali guvernamentali rusi de rang inalt au asistat la decolare. Kremlinul subliniaza ca nu este surprins…

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit la Casa Alba a Rusiei din Moscova și a avut o intrevedere cu premierul Mihail Mișuștin, inainte de alte discuții la Kremlin, transmite CNN. Liderul chinez și președintele rus Vladimir Putin au discutat luni timp de patru ore și jumatate și se așteapta ca marți sa mai…