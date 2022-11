Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul, potrivit caruia trupele rusești trebuie sa se retraga din Herson, un oraș important al Ucrainei – singurul centru regional pe care au reușit sa-l cucereasca incepand din luna februarie - reprezinta una dintre recentele infrangeri importante ale Moscovei din Ucraina. Cu numai doua luni in…

- Ministrul rus al Apararii a comandat miercuri retragerea trupelor din Herson, acțiune care a indus in eroare tot Occidentul, avand in vedere ca nu se cunosc motivele reale ale acestei operațiuni. Serghei Șoigu i-a solicitat lui Serghei Surovikin sa aiba in vedere siguranța transferului personalului,…

- Atmosfera de inmormantare la Rossia-1 dupa retragerea trupelor rusesti din Herson: plasat in centrul platoului, cu privirea in jos, in gol, propagandistul Vladimir Soloviov s-a straduit sa arate cat de inteleapta a fost decizia lui Putin de a asculta sfatul generalilor sai. Soloviov a prezentat masura…

- Comandanții ruși vor incerca cu siguranța sa incetineasca avansurile ucrainene pentru a menține o retragere ordonata, iar unele forțe ar putea ramane pentru a intarzia trupele ucrainene in orașul Herson – dar aceasta lupta va fi un mijloc de a retrage cat mai multe unitați rusești in buna ordine.

- Rusia urmeaza sa-si retraga trupele din Herson, singurul centru regional cucerit de catre armata rusa de la lansarea invaziei Ucrainei, la 24 februarie, relateaza BBC News. Comandantul armatei ruse in Ucraina, generalul Serghei Surovikin, afirma ca aprovizionarea orasului Herson nu mai este posibila.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a raspuns la intrebarea adresata de corespondentul Agentiei de presa TASS daca autoritatile ruse vor lua decizia privind crearea unui nou district federal, care sa includa regiunile Luhansk si Donetk, Herson și Zaporijia, sustinand ca nu se știe…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, i-a amenințat, marți, pe cei care incalca legile cenzurii din timpul razboiului, pentru care exista pedeapsa condamnarii cu pana la 15 ani de inchisoare, in contextul in care in urma cu o zi deputați municipali din toata Rusia au cerut Dumei de Stat…