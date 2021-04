Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul rusilor pentru „cineva ca Putin” n-a scazut in randul rusilor, dupa numeroase poze la bustul gol si expeditii de vanatoare in care presedintele rus si-a aratat vigoarea fizica in ultimii ani, relateaza Moscow Times.

- Președintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat, marți seara, cu unul dintre cele trei seruri dezvoltate de Rusia, dar evenimentul va ramane privat, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului. „Președintele nu a fost inca vaccinat, dar ne așteptam ca va fi pana la sfarșitul zilei, seara”, a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri Ministerului de Externe sa inceapa discutiile cu SUA pentru prelungirea ultimului tratat de dezarmare major, New START. Sub presedintia lui Donald Trump, SUA au pus conditii pentru reinnoirea tratatului, iar Rusia a respins aceasta abordare. Marti,…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…

- Rusia va incepe vaccinarea in masa de saptamana viitoare, la ordinul lui Vladimir Putin. Președintele rus vrea ca intreaga populație sa fie imunizata cat mai repede cu vaccinul dezvoltat de țara sa, pe care il numește "cel mai bun".