- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la Biskek, ca Rusia si-ar putea modifica doctrina militara introducand posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic, informeaza AFP.

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, l-a avertizat joi pe presedintele rus Vladimir Putin ca raspunsul comunitatii internationale va fi "semnificativ", daca se va incumeta sa lanseze un atac nuclear, relateaza agentia de presa EFE.

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Lituania a anunțat ca ridica nivelul de alerta al armatei sale ca urmare a anunțului privind mobilizarea rezerviștilor din Rusia, potrivit Reuters. Lituania a ridicat nivelul de alerta al forței de reacție rapida a armatei sale „pentru a preveni orice provocari din partea Rusiei", a declarat miercuri…

- Scenariu terifiant dat publicitatii de "The New York Times": Rusia ar putea ataca centre de aprovizionare a armatei ucrainene din țari NATO, inclusiv din Romania, dar si Polonia. De asemenea, se vorbeste si de un alt scenariu, cel in care Vladimir Putin a