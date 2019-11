Putin, anunţul care dă fiori Europei: tranzitul de gaz natural către Europa prin Ucraina riscă să fie întrerupt Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare incheierea unui acord pe termen scurt cu Kievul, intrucat are nevoie de timp pentru a termina de construit conductele care ocolesc Ucraina pentru a continua exporturile de gaz spre Europa, cea mai mare piata a sa pentru exporturile de gaz.Europa, gaz natural,



Cu prilejul unei conferinte de presa desfasurate in Brasilia, la finalul summitului BRICS, Putin a salutat incetarea ostilitatilor intre fortele ucrainene si separatistii pro-rusi in doua dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Vladimir Putin avertizeaza ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina s-ar putea intrerupe Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat joi decizia Danemarcei de a autoriza finalizarea controversatului gazoduct Nord Stream 2, destinat sa livreze gaze naturale rusesti Europei ocolind Ucraina, informeaza France Presse. "Aceasta intareste Rusia si slabeste Europa", a declarat Zelenski…

- De ani de zile, Federatia Rusa se afla in mijlocul unui proces de crestere a interconectarii cu Uniunea Europeana din punct de vedere energetic, proces facut chiar cu complicitatea unor tari precum Germania, Austria, Ungaria, Italia sau chiar Franta. In acelasi timp, se afla si intr-un proces de diversificare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…