Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 78. Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, con

- Putin arunca Holodomorul stalinist pe Washington. Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a acuzat miercuri SUA ca duce un „razboi indirect" impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentantilor americana a aprobat un pachet de asistenta pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, relateaza…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, amenința cu izbucnirea unui razboi nuclear, dupa anunțul Finlandei ca va adera la NATO. Ce mesaj a postat oficialul rus pe rețelele de socializare.

- Fostul președinte al Rusiei, actualul vicepreședinte Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev a amenințat din nou Occidentul cu un „razboi nuclear”, dupa anunțul Finlandei ca va cere aderarea la NATO. Medvedev a scris un mesaj pe Telegram, potrivit The Guardian, in care transmite ca exista „riscul”…

- Consolidarea NATO la frontiera de vest a Rusiei „nu mai este o figura de stil”, iar Moscova trebuie sa fie pregatita „pentru posibile actiuni agresive”, spune fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

- Scopul Rusiei este de a schimba conștiința „sangeroasa și plina de mituri false” a unor ucraineni pentru pacea generațiilor viitoare și posibilitatea de a construi o Eurasia deschisa de la Lisabona pana la Vladivostok. Cel mai important obiectiv al operațiunii militare a Rusiei in Ucraina, care se decide…

- Ziaristul rus Dmitri Muratov, opozant al Kremlinului si laureat anul trecut al Premiului Nobel pentru Pace, a cerut joi ''o incetare a focului neconditionata'' in Ucraina si a estimat ca in urma invaziei ruse impotriva acestei tari ''exista o amenintare reala a unui razboi

- Intr-un discurs transmis luni noaptea tarziu, Volodimir Zelenski a anunțat ca in cele cinci zile de cand a inceput asaltul rușilor au avut loc 56 de lovituri cu rachete, iar 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina.„Bombardarea brutala a Harkovului cu rachete de artilerie este in mod clar…