Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters.



''Presedintele Trump a abordat tema asa-numitului amestec al Rusiei (in alegerile din 2016 din Statele Unite). A trebuit sa repet ce am mai spus: faptul ca Rusia nu a interferat niciodata si nu are nicio intentie de a interfera'', a spus Putin, care a calificat informatiile privind amestecul Moscovei…