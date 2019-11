Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters.



Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare incheierea unui acord pe termen scurt cu Kievul, intrucat are nevoie de timp pentru a termina de construit conductele care ocolesc Ucraina pentru a continua exporturile de gaz spre Europa, cea mai mare piata a sa pentru exporturile de gaz.



Cu prilejul unei conferinte de presa desfasurate…