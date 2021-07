Liderul de la Kremlin și-a pus semnatura pe un text care detaliaza o noua strategie de securitate naționala pentru „a proteja țara de influențele din Statele Unite și din alte țari occidentale”. „Occidentalizarea culturii” reprezinta un risc ca Federația Rusa sa-și piarda „suveranitatea sa culturala”, se arata in documentul de 44 de pagini publicat sambata, […] The post Putin adopta noua strategie naționala contra „influenței occidentale” first appeared on Ziarul National .