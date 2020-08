Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, care a fost proclamat invingator in urma unui scrutin controversat, marcat de manifestatii antiguvernamentale reprimate violent, transmite AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca daca va fi adoptata reforma constitutionala nu exclude varianta de a candida pentru un nou mandat, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, ca țara sa dezvolta mijloace de contracarare a armelor hipersonice ale altpr țari, transmit agențiile ruse de presa, citate de Reuters. ”Foarte probabil, vom avea mijloace pentru contracararea armelor hipersonice pâna când…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…