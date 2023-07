Putin a inaugurat mega-proiectul de gaz natural lichefiat Arctic LNG 2

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP. Joe Biden urmeaza sa se intalneasca joi cu presedintele finlandez Sauli Niinisto, principalul…

- Dupa ce a sancționat importul majoritații gazelor prin conducte din Rusia, UE incepe acum sa vizeze fluxul de GNL rusesc in bloc. Statele membre ale UE au crescut consumul de GNL din Arctica cu 50% de la inceputul sancțiunilor. O noua propunere ar permite statelor membre ale UE sa blocheze importul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul Emiratelor Arabe Unite au avut o discutie telefonica, au anuntat luni Kremlinul si agentia de presa de stat a EAU, potrivit Reuters.Conform Kremlinului, presedintele Emiratelor Arabe Unite, seicul Mohammed bin Zayed al-Nahayan, a fost interesat sa auda o…

- Accesul la clinica in care a fost internat Alexander Lukașenko ar fi fost inchis și toate drumurile catre unitatea medicala sunt bine pazite de forțe inarmate. Ultima oara, Lukașenko a fost vazut in public la Moscova, de Ziua Victoriei, cand s-a afișat alaturi de președintele rus Vladimir Putin. Inca…

- Lui Aleksandr Lukasenko i s-a facut rau in timpul paradei militare din Rusia: Presedintele belarus a revenit de urgența la Minsk Presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko i s-a facut rau in timpul paradei militare din Piata Rosie, marti, la Moscova, cu ocazia Zilei victoriei asupra Germaniei naziste,…

- Președintele rus Vladimir Putin nu se afla la Kremlin la momentul atacului cu drone și "și-a pastrat calmul in privința deciziilor" dupa incidentul din noaptea de marți spre miercuri, potrivit lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al liderului rus.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat vineri unele amendamente la Codul Penal prin care se introduce condamnarea pe viata pentru inalta tradare si se mareste, de la 15 la 20 de ani, pedeapsa prevazuta pentru acte de terorism, transmite EFE. Proiectul de lege a fost aprobat anterior de ambele camere…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…