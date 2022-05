Stiri pe aceeasi tema

- Numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei comise de „structuri de stat” straine a crescut de mai multe ori, a declarat vineri Vladimir Putin. In aceste condiții, Moscova trebuie sa-și intareasca apararea cibernetica reducand riscul de a utiliza software si hardware de peste hotare, a adaugat liderul…

- Informație de ultima ora despre președintele Rusiei! Un fost colonel din aparatul de securitate rus a facut o postare pe rețelele de socializare, in care afirma ca Vladimir Putin a fost operat de urgența la Moscova. Mai mult decat atat, președintele rus ar fi diagnosticat cu cancer. Iata ce se intampla…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- China a cerut Statelor Unite sa ridice sancțiunile economice impotriva Rusiei, susținand ca aceasta va ajuta la rezolvarea razboiului din Ucraina declanșat de Vladimir Putin. Astfel, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a spus ca SUA ar trebui sa inceteze sa amenințe…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova. "Nu vom furniza gaze in mod gratuit, asta este clar", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, in conferinta de presa, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca sanctiunile occidentale masive adoptate impotriva Moscovei iau o mare povara de pe umerii companiilor ruse, care se pot acum instala „linistite” in peninsula ucraineana anexata Crimeea, relateaza AFP. „Marile companii ruse, care se temeau de sanctiuni,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi, 5 martie ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie sa apere vorbitorii rusi din estul Ucrainei, precum si propriile interese.

- Pachetul de sanctuni impuse Rusiei de catre Uniunea Europeana, dupa ce Moscova a recunoscut doua entitati separatiste in estul Ucrainei, intra in vigoare miercuri seara sau joi, anunta miercuri secretarul de stat francez insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune, a carui tara detine presedintia…