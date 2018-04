Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat lovituri de precizie asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa. AFP transmite ca puternice explozii s au auzit in capitala Damasc. ...

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa. AFP transmite ca puternice explozii s-au auzit in capitala Damasc. AGERPRES/ (AS - autor:…

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborata si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora in razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus in Liban, informeaza miercuri Reuters, transmite AGERPRES . In comentarii difuzate marti seara, Aleksandr…

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump, intr-un mesaj postat…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborâta si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora în razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban, informeaza miercuri Reuters. În comentarii difuzate…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…